Motonautica: i piloti del Rainbow Team di Casale in gara al Waterfestival di Viverone nella categoria GT30

Casale Monferrato – È sempre più vicino il Waterfestival di Viverone, in programma dal 3 al 5 settembre, kermesse che per la terza volta di fila è stata organizzata dal team principal Fabrizio Bocca e dal team manager Elisa Bocca del Rainbow Team Association asd di Casale Monferrato, la scuderia di motonautica dell’ex campione mondiale di Motonautica F1 H20 nel 1992 Fabrizio Bocca che oggi allena anche le leve giovanili.

Sono sette i piloti che gareggeranno all’interno del Campionato Europeo di Formula 4: Oleg Bocca, William Sjostrom, Paulius Stainys, Harvey Smith, Mathilda Wiberg, Jens Westphal e Stefan Arand.

Per la prima volta il casalese Oleg Bocca correrà in due categorie importanti.

“Sono contento – le parole di Bocca – ho debuttato in GT30 nel primo weekend di agosto a San Nazzaro D’Ongina, dove sono riuscito a conquistare il primo posto. Cercherò di fare del mio meglio qui a Viverone, dove gareggerò anche nella Formula 4”.

In Formula 4 Oleg Bocca ha debuttato l’anno scorso sempre a Viverone, luogo che negli ultimi due anni gli ha regalato degli ottimi risultati anche in Formula Junior Elite, categoria che ha appena abbandonato. Ora è tempo di farsi notare in altre gare ben più importanti.

Oltre alla gara di Formula Junior Elite, si disputeranno anche quelle del Campionato Italiano GT30, Campionato Italiano di Formula Junior Elite, International Uim Race di Formula 2 e sarà assegnato il titolo di Campionato Italiano per la Finale Formula 2.