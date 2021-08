Avviati in Piemonte i primi provvedimenti disciplinari dell’Asl nei confronti dei No Vax

Torino – Tempo scaduto per gli operatori sanitari che non si sono ancora vaccinati. Sono iniziate, infatti, le “purghe” per i dipendenti No Vax.

Ad Alessandria e provincia erano 1350 e di questi almeno 500 dopo la sollecitazione si sono vaccinati, come ha tenuto a sottolineare Orazio Barresi, responsabile Servizio di igiene pubblica dell’Asl Alessandria. Ce ne sono altri che non possono vaccinarsi, per motivi diversi, e poi ci sono le donne incinte. Ad altri settecento saranno inviate le segnalazioni agli ordini professionali o alle aziende che provvederanno alla sospensione. Ovviamente, nella categoria sanitari, ci sono tutti: non solo medici ma anche infermieri, veterinari, farmacisti, operatori socio assistenziali, dipendenti dei laboratori e negli ambulatori, e persone che si occupano delle pulizie negli ospedali o nelle Rsa.

Il Servizio di Igiene dell’Asl si è messo in moto per trovare quelli che nonostante le lettere, almeno due inviate tramite raccomandata, non si sono presentati per la dose. La speranza, sempre come sottolineato da Barresi, è che gli operatori sanitari si convincano a vaccinarsi quando saranno in prossimità della sospensione. A Barresi si unisce anche la voce di Guido Chichino, primario di Malattie Infettive al “Santi Antonio e Biagio e Cesare Arrigo” di Alessandria che ha sottolineato come i ricoverati, tranne che in pochissimi casi, sono tutti non vaccinati.

Entro la metà del mese, secondo le previsioni di Barresi, l’operazione di accertamento dei sanitari non vaccinati dovrebbe arrivare a conclusione, intanto le lettere di sospensione inizieranno a partire in questi giorni.

A Vercelli la direzione generale dell’Asl ha sospeso dal servizio una dipendente che non si è sottoposta a vaccinazione contro il covid. Alla sospensione della lavoratrice è seguita anche l’interruzione dell’erogazione dello stipendio. Le due sospensioni avranno decorrenza dall’11 settembre fino all’eventuale assolvimento dell’obbligo vaccinale da parte della dipendente. Insomma anche a Vercelli l’azienda sanitaria ha iniziato a prendere provvedimenti contro medici, infermieri e in generale il personale “no vax”, cioè i refrattari ai vaccini contro il coronavirus. Negli ultimi due mesi dagli uffici amministrativi di corso Abbiate sono partite 422 prime comunicazione a medici, oss, infermieri, amministrativi e farmacisti che non si erano ancora sottoposti alla somministrazione. Di queste, 63 erano indirizzate a dipendenti della stessa Azienda sanitaria, le restanti 359 a lavoratori esterni, come lavoratori nelle Rsa, farmacisti e altro personale sanitario. Diciotto posizioni, fra i 63 dipendenti Asl, sono state archiviate perché nel frattempo, dopo aver ricevuto il sollecito, era stata eseguita autonomamente la vaccinazione anti covid. I restanti casi sono esaminati ad uno ad uno dalla commissione tecnica: sotto la lente d’ingrandimento ci sono i motivi per i quali la persona non si è ancora sottoposta a vaccinazione obbligatoria. Per i primi sei dipendenti che non hanno osservato l’obbligo vaccinale sarà trovata una collocazione con mansione diversa, mentre chi non si presenterà o non accetterà la nuova collocazione sarà sospeso con delibera del direttore generale. Analoghi provvedimenti sono in corso anche per i “no vax” esterni. Centodue, su 359 medici, oss, farmacisti e lavoratori che operano in strutture sanitarie esterne, e in luoghi di lavoro ad alto rischio di contagio, si sono vaccinati autonomamente dopo aver ricevuto il primo sollecito da parte dell’Asl. Tutti gli altri hanno ricevuto il secondo sollecito con l’invito perentorio ad immunizzarsi entro 15 giorni dall’arrivo della comunicazione. Ma se questo non avverrà partiranno ulteriori due comunicazioni nei loro confronti: una al datore di lavoro, la seconda all’ordine professionale di appartenenza, ordine dei medici, farmacisti, infermieri etc. Il datore di lavoro, se possibile, demansionerà il dipendente che non ha osservato l’obbligo vaccinale, mentre l’ordine professionale di appartenenza potrà sospendere temporaneamente il lavoratore dall’albo. Il lavoratore, da parte sua, potrà mettersi in regola con le leggi nazionali sull’obbligo vaccinale.

A Cuneo sono sette i dipendenti dell’Asl Cn1, su oltre 4.000, tre dell’Asl Cn2, su 1700, uno all’Aso “Santa Croce e Carle” di Cuneo, per altro formalmente in aspettativa, su 2.300. Questi i primi medici, infermieri, operatori socio sanitari e ostetriche della sanità pubblica che dalla scorsa settimana sono a casa, senza lavoro né stipendio, perché non hanno voluto vaccinarsi contro il Covid. Già un centinaio le lettere di diffida, partite nelle scorse settimane: a medici, infermieri e operatori socio sanitari del pubblico e del privato, dentisti, tecnici di radiologia, direttori sanitari di strutture private, pensionati. Tutti renitenti al vaccino per il Covid. Per la categoria il vaccino è un obbligo per poter lavorare. Non farlo vuol dire andare incontro a serie conseguenze. Infine a Torino sono stati sospesi dieci dipendenti della “Città della Salute”. Nessuno di loro però era medico, si tratta di personale di laboratorio e degli ambulatori. Dall’azienda la sospensione è stata immediata e, al ricevimento delle lettere da parte dell’Asl Città di Torino, sono partite Pec e telefonate per comunicare ai dipendenti la sospensione.

In questi giorni si dovrebbe tenere anche un incontro, a livello regionale, tra i sindacati e l’assessore regionale alla Sanità Luigi Icardi.