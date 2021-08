Sgomberate le tende per i senzatetto in viale Milite Ignoto ad Alessandria

Alessandria – Sono state sgomberate stamane le dodici persone che negli ultimi mesi avevano trovato riparo nelle tende allestite dalla Protezione Civile in viale Milite Ignoto per l’emergenza Covid. A rimarcarlo è stato Fabio Scaltritti della Comunità di San Benedetto al Porto. Il 31 agosto era in effetti la data indicata per lo sgombero ma dalla Comunità si pensava che si fosse deciso di concedere una proroga. Nulla di fatto invece e stamane alle otto le persone nelle tende sono state svegliate e accompagnate alla Caritas dove, però, tutti i posti negli ostelli maschili sono attualmente pieni e lo resteranno per almeno altri 10 giorni. Una situazione complicata, insomma, persone che da questa notte non potranno più dormire nelle tende ora si aggiungeranno alla ventina di senzatetto della città che già dormono in strade e piazze di Alessandria. Un’amarezza che diventa ancora maggiore se si pensa che in primavera era stato presentato un progetto, insieme a Cissaca e Asl, in cui alcune fondazioni bancarie ed altri enti avrebbero potuto finanziare l’acquisto di alcune casette prefabbricate da posare in vari punti della città: la zona vicino a Panorama, accanto alla caserma Artale, e l’area del ponte Tiziano. Sei casette, dodici posti. Nessun costo per il Comune che avrebbe dovuto solamente dare l’ok. Ma poi, come rimarcato da Scaltritti, Giunta e Sindaco non hanno più fatto sapere nulla, né sì né no. E stamattina la “sorpresa”.