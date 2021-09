Contro il “Nuovo Ordine Mondiale” Monsignor Viganò chiama a raccolta i Poveri Cavalieri di Cristo… quelli veri (Video)

In questo lungo e interessante video, monsignor Viganò dimostra che l’era attuale è dominata da Lucifero. L’inganno sta convincendo molti ma non tutti, e solo con la totale adesione al cristianesimo si può trovare la forza di reagire. Come ricorda Viganò, nel Vangelo è previsto lo scontro finale. Prima sotto forma di opposizione e poi di ribellione vera e propria. Si tratta in pratica di una chiamata alle armi rivolta innanzi tutto alle schiere armate cristiane, i Templari che vivono da sempre nell’ombra, quelli veri, quelli disposti a morire per il trionfo della verità. I Templari ci sono sempre stati e vivono per vincere. Il video è lungo ma da non perdere. Magari guardatelo a “puntate”.