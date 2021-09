Grigi: nell’ultimo giorno di calciomercato estivo tre uscite e un solo nuovo arrivo

Alessandria – Si è chiuso con tre uscite ed una sola entrata l’ultimo giorno di calciomercato estivo dell’Alessandria Calcio. A salutare la maglia grigia sono stati Umberto Eusepi, in prestito alla Juve Stabia fino al 30 giugno 2022, Francesco Giorno, che giocherà in C, nella Triestina, e Marco Frediani, alla Fermana, dove è già andato un altro ex grigio, Blondett.

Non si è perfezionata, invece, l’uscita di Francesco “Ciccio” Cosenza: il difensore aveva, di fatto, un’intesa col Taranto ma non è riuscito ad accordarsi con la società grigia.

L’unico arrivo è stato quello di Andrea Palazzi, 25 anni, scuola Inter, vincitore di un torneo di Viareggio. Poi in Serie B con la maglia della Pro Vercelli e successivamente nel Pescara, nel Monza e nel Palermo. E adesso all’Alessandria.