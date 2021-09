Perenni disagi sulla linea ferroviaria per Torino

Alessandria – Non c’è pace per i viaggiatori del Basso Piemonte. Ora si viene a sapere che, dopo il problema dei cantieri lungo quasi tutte le autostrade per la Liguria, i viaggiatori in treno per Torino non sono più fortunati. Infatti per quattro giorni, da oggi fino a sabato, molti treni subiranno cancellazioni e sostituzioni con mezzi su gomma a causa della seconda fase (in Italia si lavora a fasi alterne) dei lavori (la prima era stata svolta tra maggio e giugno) al ponte di rio Banna di Villanova e ad altre strutture lungo la tratta al fine di migliorare la capacità idraulica in caso di piene. L’intervento rientra nel piano di opere infrastrutturali in corso per la mitigazione del rischio idrogeologico. Tuttavia per consentire la piena operatività al cantiere le linee ferroviarie Torino–Roma–Salerno, Torino-Lecce, Torino–Alessandria–Genova subiranno alcune modifiche. I treni interregionali Torino–Alessandria–Genova, saranno parzialmente cancellati tra Torino e Asti, sostituiti da autobus.