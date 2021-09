Da oggi Green Pass obbligatorio su treni a lunga percorrenza, aerei e navi

Roma – Da oggi il Green Pass diventa obbligatorio su tutti gli aerei, le navi e i traghetti (per i collegamenti tra regioni diverse), i treni a lunga percorrenza. E viene prima di tutto, poi mascherina, capienza, distanze.

Tutto questo dovrà essere verificato dai controllori che dunque, contrariamente a quanto accadeva una volta, adesso avranno mansioni ben diverse dal timbrare un semplice biglietto di viaggio.

Anzi, quella a questo punto rischia di essere l’ultima cosa da fare.

Da parte loro i sindacati hanno deciso di istituire un tavolo specifico sulla sicurezza del personale dei trasporti, vista l’aria che tira e coi “no Green Pass” in agguato, per contrastare i rischi di aggressioni ai danni chi deve far rispettare le regole. Tra l’altro, con difficoltà molto variabili in base al mezzo.

Più semplice il compito di hostess e steward in aeroporto e sugli aerei. Lì il controllo del Green Pass avviene al gate di imbarco, contestualmente al biglietto, e, una volta fatti accomodare i passeggeri al proprio posto, evitando assembramenti nelle fasi di sistemazione, resta da controllare solo che indossino la mascherina durante il viaggio. Unica altra accortezza è ricordarsi che per un volo nazionale basta una schermata azzurra come risposta dall’app VerificaC19.

Schermata azzurra sufficiente anche per viaggiare in nave o in traghetto all’interno del nostro Paese, col controllo da parte del personale marittimo previsto al momento dell’imbarco: chi non ha il Pass deve restare a terra. La principale criticità era e resta quella di far rispettare il distanziamento tra i passeggeri nelle fasi di salita e discesa dalla nave e durante il viaggio, con mascherina obbligatoria non solo negli spazi interni, ma anche sui ponti esterni.

Sui treni non c’è, invece rischio di assembramento con posti assegnati e capienza consentita all’80%, 100% solo se si dispone dei filtri dell’aria ad alta efficienza.

Il controllo sarà a bordo di treni ad alta velocità e Intercity e non potranno esserci scuse dato che quando si acquista il biglietto sul sito di Trenitalia bisognerà spuntare una casella in cui si dichiara di essere a conoscenza dell’obbligo di Green Pass. Chi ne sarà trovato sprovvisto sarà preso in custodia in un vagone dedicato e invitato a scendere alla prima stazione utile, oltre che segnalato alla Polizia ferroviaria per la multa prevista. Col timore, più che fondato, che non voglia collaborare come già accaduto in diversi casi.

Una preoccupazione condivisa dai rappresentanti sindacali del trasporto pubblico locale, anche se, come per i treni regionali, per viaggiare su autobus, tram e metropolitane il Green Pass non sarà necessario. La cosa più complicata restano i controlli. Impossibile anche farli a tutte le fermate, non c’è abbastanza personale, tanto che il ministro Giovannini parla di verifiche a terra e a campione, per quanto riguarda il rispetto della capienza prevista all’80%, del distanziamento di un metro e dell’uso delle mascherine, intorno alle quali, tra l’altro, si è aperto un dibattito scientifico per chiedere al governo di imporre le Ffp2 sui mezzi pubblici, finora solo “raccomandate” dal Comitato tecnico-scientifico.

Da parte sua, invece, il segretario della Fit-Cisl Salvatore Pellecchia pensa alla sicurezza dei controllori che non sono formati per mantenere l’ordine pubblico e dunque che cosa potrebbe succedere quando c’è l’indisponibilità del passeggero a scendere dal mezzo una volta raggiunto il limite di capienza? Senza dimenticare che i controllori sono pochi, c’è una carenza cronica di personale e al momento nessuna azienda ha comunicato di voler fare assunzioni.