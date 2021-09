Borghetto Borbera – Per fortuna non c’è stato nessun ferito e neppure nessun deceduto in conseguenza del pauroso incendio divampato stamane verso le dieci in una casa di frazione Persi. Sul luogo sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Novi Ligure con autopompa a serbatoio con modulo antincendio e autobotte del Comando di Alessandria. Le operazioni di spegnimento hanno impegnato i Vigili del Fuoco per circa due ore.