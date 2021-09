Arrestato un ricercato in pieno centro a Casale

Casale Monferrato – Al termine di una serie di accertamenti, pedinamenti e dopo avere studiato nel dettaglio le passate abitudini e frequentazioni, i Carabinieri di Casale hanno rintracciato e arrestato nella zona centrale della cittadina monferrina un quarantatreenne ricercato. L’uomo era gravato da un provvedimento restrittivo dell’Autorità Giudiziaria.

Dovrà scontare un cumulo di pena di due anni di reclusione e otto mesi di arresto per il reato di evasione commesso nel 2014 e nel 2015 e per guida in stato di ebbrezza commesso nel 2015 e nel 2017. Al termine delle attività di rito l’uomo è stato condotto agli arresti domiciliari.