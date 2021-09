Bertram Derthona: per la Supercoppa Discovery 2021 in vendita mini abbonamento e biglietti

Tortona – In occasione del primo impegno ufficiale in Serie A della Bertram Derthona, la Supercoppa Discovery 2021 con debutto lunedì a Trieste, Bertram Derthona ha lanciato il mini abbonamento per le due gare casalinghe contro la Dolomiti Energia Trentino (in programma mercoledì 8 settembre alle 21) e contro l’Allianz Pallacanestro Trieste (palla a due alle 17 di domenica 12 settembre).

Acquisti on line sul sito Vivaticket e al PalaCamagna di Tortona.