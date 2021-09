Dopo la liquefazione di Forza Italia è ormai crisi di maggioranza in consiglio comunale

Alessandria – La liquefazione improvvisa del gruppo consiliare di Forza Italia che da sette consiglieri è passato a uno, coi sei dissidenti che hanno costituito il nuovo gruppo di AlessadriaALCentro, ha innescato una serie di reazioni nel mondo politico cittadino. Stamane nel cortile di Palazzo Rosso c’è stata un’improvvisata conferenza stampa dell’opposizione di Pd, Lista Rossa, Movimento 5 Stelle, Moderati e Italia Viva con Giorgio Abonante che ha detto: “Chiediamo chiarezza alla Giunta e alla maggioranza dopo la decisione di sei consiglieri di Forza Italia di uscire dal gruppo. Siamo di fronte a un fatto politico molto importante, di cui non abbiamo memoria. Cosa succederà adesso a Palazzo Rosso? Mancano nove mesi alle elezioni – ha continuato il capogruppo del Pd – e restano aperte questioni importantissime per il futuro della città, a cominciare da Amag e dal ruolo stesso dell’assemblea cittadina, sempre più ignorata. Avremmo anche un assessore con delega apposito tenuto a fare da collegamento tra l’esecutivo e il Consiglio, ma sinceramente non ce ne siamo mai accorti”.