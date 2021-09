Grigi, dopo lo sfogo Cosenza ci ripensa: “non era mio intento fomentare odio”

Alessandria – Dopo lo sfogo di ieri su Instagram, Francesco “Ciccio” Cosenza ha cercato di mitigare gli animi. Il difensore dell’Alessandria Calcio si era, infatti, duramente sfogato affermando di essere stato messo fuori rosa ma stamane ha pubblicato un messaggio decisamente più conciliante: “Grazie mille per i centinaia di messaggi ricevuti, piano piano risponderò a tutti – scrive Cosenza –non era mio intento fomentare odio o denigrare qualcuno perché ho troppo rispetto per quanto fatto e per il risultato raggiunto e soprattutto verso chi mi ha messo nelle condizioni di fare bene“.

Cosenza poi sottolinea come il suo fosse “un semplice pensiero che volevo condividere, in maniera profonda e con il cuore in mano, con tutti coloro che amano il calcio e vivono di calcio. Sempre forza orso grigio. Forza Grison“.