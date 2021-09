Insediato ufficialmente il nuovo Comandante dei Vigili del Fuoco della Provincia di Alessandria

Alessandria – Stamane si è ufficialmente insediato il nuovo Comandante dei Vigili del Fuoco della Provincia di Alessandria, Mariano Guarnera, che ha preso il posto di Roberto Marchioni destinato a dirigere il Comando del Verbano Cusio Ossola, dopo ventisette mesi di permanenza nella nostra Provincia.

Mariano Guarnera classe 1959, laureato in Ingegneria Civile, entra a far parte del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco nel Dicembre del 1991 ricoprendo vari incarichi nell’amministrazione. Da ultimo, Dirigente al Comando di Biella.

Guarnera torna in provincia di Alessandria dopo essere stato Comandante provinciale nel 2015/2016. Prima delle firme di rito, i dirigenti col personale hanno deposto un mazzo di fiori alla lapide in ricordo dei colleghi scomparsi a Quargnento.