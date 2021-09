Paracanoa: la casalese Veronica Silvia Biglia in semifinale alle Paralimpiadi di Tokyo

Tokyo – Ha ottenuto il sesto posto nella prima batteria nel VL2 200 con il tempo di 1:15.671 Veronica Silvia Biglia, l’atleta di Gabiano Monferrato in gara alle Paralimpiadi di Tokyo nella paracanoa.

La monferrina, così come gli altri tre colleghi Mancarella, Klopah e De Paolis, ha staccato il pass per la semifinale che si terrà nella notte tra giovedì e venerdì alle 2:51 mentre l’eventuale finale si disputerà alle quattro.

Migliore prestazione per la britannica Emma Wiggs, che va in Finale A con il tempo di 58.084, mentre l’azzurra disputerà le semifinali sempre stanotte alle 2.51.

Federico Mancarella nel KL2 200 chiude al terzo posto la sua batteria in 43.975, a 0.387 dal neozelandese Scott Martlew che con il miglior tempo di 43.588 accede direttamente alla finale. L’atleta del Canoa Club Bologna tornerà in acqua stanotte nella seconda semifinale prevista alle ore 3.05 italiane per guadagnarsi una corsia per la finale.

Nel KL3 200 Kwadzo Klokpah si classifica al sesto posto nella prima batteria in 44.217, a 3.441 dal miglior tempo dell’ucraino Serhii Yemelianov. Anche l’azzurro della Canottieri Lecco sarà in gara domani prima semifinale di domani alle 3.12.

Eleonora De Paolis nel KL1 200 femminile sfiora l’ingresso diretto in finale staccando il secondo miglior tempo della sua batteria in 57.659, ad appena cinque decimi dalla cilena Katherinne Wollermann, che vince in 57.121. Sabato l’azzurra del Circolo Canottieri Aniene affronterà invece le semifinali alle ore 2.37 in Italia.

Gli Azzurri in gara:

Veronica Biglia – VL2 200 metri

– Semifinal – 3/9/21 h. 2:51

– Final – 3/9/21 h. 4:02

Federico Mancarella – KL2 200 metri

– Semifinal – 3/9/21 h. 3:05

– Final – 3/9/21 h. 4:18

Kwadzo Klokpah – KL3 200 metri

– Semifinal – 3/9/21 h. 3:12

– Final – 3/9/21 h. 4:44

Eleonora De Paolis – KL1 200 metri

– Semifinal – 4/9/21 h. 2:37

– Final – 4/9/21 h. 3:48