Per avere dieci euro urtano un ragazzo con l’auto e gli rubano il cellulare

Balzola – Due giovani, un ventiduenne e un diciassettenne, sono stati denunciati dai Carabinieri di Balzola per lesioni personali, furto e spaccio di sostanze stupefacenti. I provvedimenti sono scattati dopo che il 18 giugno la coppia, a bordo di un’autovettura condotta dal ventiduenne, nel tentativo di recuperare i dieci euro dovuti per il pagamento di sostanza stupefacente ceduta a un diciannovenne, avevano urtato la vittima con il veicolo sul quale viaggiavano.

In seguito all’incidente il giovane ha riportato un trauma cranico e lievi policontusioni. La coppia inoltre, dopo l’urto, si era anche impossessata del telefono cellulare poi restituito al legittimo proprietario.