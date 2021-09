Abbonamenti Alessandria Calcio: al via la vendita libera

Alessandria – È scattata alle quattro e mezza di oggi pomeriggio la vendita libera degli abbonamenti per la stagione calcistica di Serie B 2021-2022 dell’Alessandria Calcio. Stamane, invece, è scaduto il diritto di prelazione. Il tetto massimo fissato dal club è di 1.000 abbonamenti.

La società ha anticipato l’orario di apertura delle biglietterie di via Bellini alle 15:30, ma solo per la sottoscrizione della Grey Member card necessaria per acquistare le tessere stagionali. Resta invece invariato, ossia dalle 16:30 alle 19:30, l’orario per la sottoscrizione degli abbonamenti.

Oltre che nelle biglietterie di via Bellini, è possibile sottoscrivere gli abbonamenti online, sul sito www.vivaticket.com e nei punti vendita VivaTicket.