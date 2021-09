Furto nella farmacia di Porta Milano a Casale

Casale Monferrato – Dopo quella di Valenza è stata rapinata un’altra farmacia della provincia di Alessandria.

Ieri notte un ladro si è introdotto all’interno della farmacia di Porta Milano, in via Guglielmo Massaia 9 a Casale Monferrato.

L’allarme è scattato verso le 3 di notte quando l’uomo è entrato all’interno del negozio ed ha prelevato dal registratore di cassa circa 4.000 euro. Sul posto è intervenuta la pattuglia dei Carabinieri di Ticineto che era in servizio di perlustrazione. I militari dell’Arma stanno visionando le immagini del servizio di videosorveglianza. Non si esclude che l’episodio casalese sia collegato con quello di Valenza.