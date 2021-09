Imbrattato con scritte No Vax l’ingresso del centro vaccinale di Pontecurone

Pontecurone – Sono in corso indagini da parte dei Carabinieri di Pontecurone per risalire agli autori delle scritte No Vax lasciate da ignoti davanti all’hub vaccinale del paese.

Di fronte al portone qualcuno, con uno spray rosso, ha manifestato la sua protesta lasciando la frase “I vaccini uccidono” e ha poi imbrattato il marciapiede e la cancellata.

Un gesto che ha lasciato parecchio amaro in bocca al sindaco del paese, Rino Feltri, medico impegnato in prima linea nella lotta al covid. Feltri, infatti, ha aperto l’unico centro vaccinale gestito solo da volontari in tutta la provincia.

Per domani, sabato 4 settembre, a Pontecurone è previsto un Open Day vaccinale aziendale e ad accesso diretto.