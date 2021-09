Paracanoa: finisce in semifinale l’avventura alle Paralimpiadi di Tokyo della monferrina Veronica Silvia Biglia

Tokyo – Si è fermato in semifinale il sogno a cinque cerchi di Veronica Biglia, nella canoa VL2 200 metri alle Paralimpiadi di Tokyo 2020.

L’atleta di Gabiano Monferrato, in forza al Cus Torino, ha chiuso ieri al sesto posto col tempo di 1.09.247, che non è stato sufficiente per accedere alla finale, dove si è imposta la favorita britannica Emma Wiggs (57.028).

Per l’Italia della paracanoa comunque una bella soddisfazione: per la prima volta un atleta azzurro ha scritto il suo nome nell’albo d’oro dei Giochi Paralimpici. L’impresa azzurra al Sea Forest Waterway di Tokyo porta la firma di Federico Mancarella che ha conquistato una storica medaglia di bronzo nel KL2 200 metri.