Con tre reti l’Alessandria supera al “Moccagatta” il Genoa in amichevole

Alessandria (Alessandria 3 – Genoa 2) – Con una doppietta di Palombi e una rete di Corazza l’Alessandria ha battuto, sabato pomeriggio al “Moccagatta”, il Genoa in amichevole. Primo tempo convincente da parte dei piemontesi che hanno realizzato le tre reti, poi una ripresa in cui l’undici allenato da Longo ha saputo resistere alla reazione dei liguri.

Da sottolineare, comunque, come in casa Genoa mancassero sette nazionali, tra cui Cambiaso, ex grigio, e ci fossero quattro infortunati. In casa Alessandria debutto di Milanese mentre Palazzi, altro neoarrivato del calciomercato estivo, è stato tenuto in panchina.

Nel primo tempo Alessandria in vantaggio dopo 5’: cross di Lunetta che sale imperioso a sinistra, Corazza è libero di toccare in rete.

Raddoppio piemontese al 13’ con la rete di Palombi arrivata al termine di una pregevole azione personale.

Sempre Palombi piazza il terzo sigillo al 19’.

Al 21’ il Genoa accorcia le distanze su rigore grazie alla rete messa a segno da Criscito.

Nella ripresa girandola di cambi in casa Alessandria col solo Di Gennaro rimasto al centro della difesa.

Al 28’ occasione gol per i Grigi: ruba palla Kolaj a sinistra, tocco per Chiarello che apre per Pierozzi, conclusione che si stampa sulla traversa con una deviazione.

Al 35′ secondo gol del Genoa: assist di Portanova, per la girata, in area, di Destro, alle spalle di Crisanto.

Da segnalare, ancora, al 39′ la grande parata di Crisanto sul destro incrociato di Destro, vicinissimo al pareggio per il Genoa e al 47′ la grande apertura di Marconi per Kolaj, falciato al limite da Kallon.

Finisce 3-2 per i Grigi.

Alessandria 1° tempo (3-4-3): Pisseri; Mantovani, Di Gennaro, Parodi; Mustacchio, Bruccini, Casarini, Lunetta; Orlando, Corazza, Palombi. All.: Longo

Alessandria 2° tempo: Crisanto; Benedetti, Di Gennaro, Celesia; Pierozzi, Milanese, Ba, Beghetto; Chiarello, Marconi, Arrighini (25’st Kolaj). All.: Longo.

Genoa (3-5-2): Marchetti; Biraschi, Maksimovic, Criscito; Ghiglione, Toure, Badelj, Sturaro, Fares; Caicedo, pandev. A disp.: Andrenacci, Sabelli, Masiello, Melegoni, Behrami, Destro, Bianchi, Portanova, Kallon. All.: Ballardini.

Genoa 2° tempo (4-4-1-1): Andrenacci; Masiello, Biraschi, Criscito, fares (7’st Bianchi); Sabelli, Portanova, Behrami, Melegoni; Kallon; Destro. All.: Ballardini.

Arbitro: Marcenaro di Genova

Gol: pt 5′ Corazza, 13′ Palombi, 19′ Palombi, 21′ Criscito (rig); st 35′ Destro

Corner: 3-4

Recuperi: 2+3

Note: giornata calda, terreno in buone condizioni.