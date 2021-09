Domenica il 1° “Memorial Sergio Cassano”: a Valenza presenti più di 30 Ferrari

Valenza – Si terrà domani, domenica 5 settembre, a Valenza il 1° “Memorial Sergio Cassano”, organizzato dalla Scuderia Ferrari Club di Alessandria, presidente Franco Giuliani, per ricordare la figura dell’ex sindaco della città dell’oro, scomparso l’anno scorso a 74 anni.

Nel dettaglio la manifestazione prevede, alle 9, l’arrivo delle auto e il loro successivo posizionamento in Corso Garibaldi. Alle 10 l’intervento delle autorità poi alle 11 la partenza per un tour panoramico con passaggio a Mirabello Monferrato col saluto ai componenti dello storico club locale. Dalle 12:30 aperitivo e pranzo all’Agriturismo Cascina Gaia di Valenza.

Davanti al Duomo di Valenza sarà allestita, sabato e domenica con ingresso gratuito, la mostra dell’artista francese Yan Denes.