Hsl Derthona: vittoria in amichevole al “Coppi” contro il Fanfulla

Tortona – Ancora una vittoria per l’Hsl Derthona che oggi pomeriggio ha battuto per 2-1 il Fanfulla, ulteriore test prestagionale in vista dell’inizio del campionato di Serie D.

Al “Fausto Coppi” succede tutto nel primo tempo: la prima rete, al 23’, la mette a segno, per i Leoncelli, Colantonio su cross di Spoto e su azione innescata da Saccà.

Al 39’ pareggio del Fanfulla grazie alla rete di Laribi, sugli sviluppi di un’azione innescata da Cominetti.

In pieno recupero della prima frazione ancora vantaggio del Derthona: lancio lungo della difesa, Saccà, con uno scatto, riesce ad arrivare in tempo per mettere in mezzo un pallone pregevole che Otelè spinge in rete.

Nella ripresa girandola di sostituzioni ma il risultato non cambia più e al triplice fischio i tifosi tortonesi possono esultare.