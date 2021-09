Il viceministro Pichetto a Ticineto e Giarole in visita alle Rsa Airone e Ribero Luino

Giarole – Giornata importante per le Rsa consorelle Ribero Luino e Airone quella di ieri, venerdì 3 settembre, con la lunga visita – dalle 11 alle 15 – del Vice Ministro Senatore Pichetto a entrambe le strutture, presenti tutte le autorità locali (i sindaci dei due Comuni, il sindaco di Casale Monferrato e il vice sindaco di Valenza Luca Rossi da sempre molto vicino all’attività delle due residenze) del collegio direttivo che ha presentato progetti innovativi dopo aver illustrato i problemi della categoria. Per la buona riuscita dell’importante evento è stata determinante l’attività organizzativa dei Presidenti Angelo Martinotti e Claudio Lanteri che si sono avvalsi del sapiente coordinamento di Alfredo Fracchia, instancabile organizzatore, e delle direttrici col loro staff, oltre al personale della cooperativa Punto Service. Degne di nota le relazioni dei presidenti di Anaste e di Confsalute Piemonte che hanno trattato della tutela degli imprenditori del settore e della relazione del presidente di Punto Service Massimo Secondo. Gli organizzatori dell’importante evento si augurano che l’On. Pichetto possa rappresentare al Governo le esigenze di un settore vitale per la salute degli anziani e che muove a livello nazionale 20 miliardi di euro di Pil senza l’indotto il che, tradotto in tasse e contributi, ammonta a circa 10 miliardi di Euro. Un settore abbandonato in Piemonte nonostante i quasi 30.000 posti letto.