In fiamme un cascinale a Valmacca per l’esplosione della batteria di un trattore

Valmacca – Vigili del Fuoco di Casale Monferrato, Valenza e Alessandria al lavoro, oggi pomeriggio intorno alle tre e mezza, per un incendio scoppiato in un cascinale di Valmacca, paese alle porte di Casale, in via Marenco 9.

Stando a quanto ricostruito, le fiamme si sono sviluppate nel cortile della cascina a causa dell’esplosione della batteria di un trattore. Il rogo si è rapidamente propagato per dei trucioli di legno presenti nelle vicinanze per poi interessare anche parte dell’abitazione e del fienile.

I pompieri, dopo aver spento le fiamme, hanno messo in sicurezza la zona dato che erano presenti bombole gpl e un serbatoio di gasolio. L’incendio ha anche danneggiato dei cavi elettrici e per questo sono stati allertati i tecnici dell’Enel. Non sono state segnalate persone ferite.

Sul posto, oltre ai pompieri, anche i Carabinieri del Nor di Casale comandati dal Luogotenente Santino Magnoli.

Aggiornamento delle 17:32

Un Vigile del Fuoco è rimasto intossicato questo pomeriggio mentre era al lavoro nello spegnimento dell’incendio che si è sviluppato nella cascina a Valmacca. Il pompiere non è in condizioni gravi ma a causa delle esalazioni e dei fumi ha dovuto ricorrere alle cure del 118. L’uomo è stato ricoverato all’ospedale di Alessandria in codice giallo.

Aggiornamento delle 18:40

È in buone condizioni il Vigile del Fuoco volontario intervenuto oggi pomeriggio a Valmacca. L’uomo, 50 anni, di Spinetta Marengo, trasportato all’ospedale di Alessandria dal 118 è già stato dimesso. I medici avevano ipotizzato una presunta intossicazione, invece si sarebbe trattato di un malore per le elevate temperature sprigionate a causa dell’incendio.