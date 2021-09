Incendio in un palazzo nel centro di Torino: sul posto anche i Vigili del Fuoco di Alessandria

Alessandria – Era presente anche una squadra dei Vigili del Fuoco di Alessandria, ieri a Torino, per supportare i colleghi impegnati a spegnere le fiamme divampate dalle mansarde di un palazzo in piazza Carlo Felice verso le 11 del mattino. La grossa nube di fumo nero in pochi minuti è stata visibile da tutta la città. Dal punto in cui si è sviluppato il rogo, un palazzo in corso di ristrutturazione dove un fabbro stava lavorando su una cassaforte con una saldatrice, le fiamme si sono propagate al palazzo vicino e a tutto l’isolato, distruggendo decine di attici e costringendo alla fuga più di cento inquilini anche dei piani di sotto. Cinque i feriti. Tremila metri quadri di case andate in fumo.

Il rogo di ieri ha pochi precedenti, se si eccettua quello che nel 1997 minacciò la Sindone, e richiama da vicino l’incendio che pochi giorni fa ha distrutto un grattacielo di lusso a Milano.