Infortunio sul lavoro a Piovera: uomo precipita da un tetto, ricoverato in codice giallo

Alluvioni Piovera – Incidente sul lavoro stamane a Piovera: un uomo, a seguito di una caduta, è stato soccorso dai sanitari del 118 e dai Vigili del Fuoco di Alessandria, intervenuti con l’autoscala.

Ricoverato in codice giallo, non è in pericolo di vita. Sul luogo dell’incidente sono sopraggiunti anche Carabinieri e Spresal.

Secondo i primi accertamenti, è emerso che l’uomo stava togliendo dei travetti sul tetto di un’abitazione quando hanno ceduto. Questo ha provocato la caduta, da un’altezza di circa un metro e mezzo, nel sottotetto.

È stato necessario l’intervento, per le particolari condizioni della struttura, dei Vigili del Fuoco proprio per recuperare il ferito che poi è stato subito stabilizzato dai medici del 118.

Il trasporto in ospedale è avvenuto con un codice giallo.