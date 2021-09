Anziano cade in un dirupo, salvato dai vigili del fuoco

Canelli – Come ogni mattina ha iniziato la giornata con una passeggiata nel bosco, ma stavolta non è tornato a casa per il pranzo. Protagonista della singolare vicenda è un uomo di 88 anni di Canelli che ha messo in allarme un po’ tutti, ma soprattutto la moglie di 85 anni che, non vedendolo rientrare, ha dato l’allarme. Scattavano le ricerche da parte dei carabinieri che venivano a sapere da qualche testimone che l’anziano escursionista era stato visto in Regione Marmo di Canelli. Le ricerche sono proseguite nei boschi, fino a quando l’anziano è stato avvistato in fondo a un dirupo. Era caduto e non aveva più trovato la forza per rialzarsi. Lo hanno tirato fuori i Vigili del Fuoco di Asti coadiuvati dai colleghi della Protezione Civile che lo hanno trasportato all’ospedale di Asti. Per fortuna, nonostante la rovinosa caduta, l’anziano non ha riportato fratture, né lesioni gravi. Tuttavia, data l’età, per lui la prognosi è riservata.