Atletica leggera: Paolo Dal Molin medaglia d’argento al Meeting “Città di Padova”

Padova – Prestazione decisamente convincente per Paolo Dal Molin che domenica pomeriggio, al meeting di atletica leggera “Città di Padova”, ha conquistato la medaglia d’argento. Una bella soddisfazione per l’atleta di Occimiano, dopo la delusione per non essere arrivato in finale alle Olimpiadi di Tokyo.

Dal Molin, sui 110 ostacoli, ha chiuso al secondo posto col tempo di 13’’46/100. Davanti a lui solo il giamaicano Ronald Levy, la medaglia di bronzo a Tokyo, con 13”34/100.