Castellazzo e Acqui fuori al primo turno di Coppa Italia

Alessandria – Si è fermata al primo turno l’avventura in Coppa Italia per Acqui e Castellazzo.

Ai Biancoverdi non è bastato lo 0-0 in casa del Vanchiglia, dopo il 3-3 al “Comunale” dato che le reti fuori casa valgono doppio. Per l’undici allenato da mister Nobili un po’ di rammarico per non aver tenuto, all’andata, il vantaggio per 3-1.

Fuori dalla Coppa anche l’Acqui. I termali sono stati battuti 2-1 fra le mura amiche dal Rivoli, dopo l’1-1 nel primo atto.

Fra sette giorni sarà campionato con le due squadre impegnate in sfide casalinghe. L’Acqui riceveranno all’ “Ottolenghi” l’Atletico Torino mentre il Castellazzo, al “Comunale”, sfideranno il Moretta.