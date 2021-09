Pallacanestro: JB Monferrato batte Langhe Roero e si aggiudica il trofeo A2A

Corneliano d’Alba – È uscita vittoriosa la Novipiù JB Monferrato dal trofeo A2A che ha visto, ieri, i monferrini opposti al Langhe Roero Basketball. Al Pala 958 Santero di Corneliano d’Alba, primo match dopo un anno e mezzo col pubblico presente, i Rossoblù si sono imposti 87-80.

Primo tempo con la JBM guidata da Capitan Martinoni (8 punti all’intervallo lungo) e alle giocate sotto canestro di Okeke (8 punti anche per lui) che chiude in vantaggio 42-34, dopo però essere stata in vantaggio anche di 13 lunghezze.

Al rientro dalla pausa lunga nei primi 5’ del terzo quarto Martinoni è letteralmente inarrestabile e permette alla Novipiù di scappare sul 55-40, prima che un parziale di 7-0 riduca nuovamente il gap di Langhe Roero Basketball alla singola cifra. Nella seconda metà del quarto la Novipiù mantiene in il vantaggio e va all’ultimo riposo sul +6 (65-59). L’ultima frazione si apre all’insegna dell’equilibrio con il distacco che rimane sostanzialmente invariato (73-66). Cinque punti consecutivi di Williams consentono alla JBM di mantenere il vantaggio (80-73). La tripla di Sarto e la schiacciata di Okeke chiudono la partita, che si chiude con il punteggio di 87-80.

Per la Novipiù miglior realizzatore è stato capitan Martinoni, autore di 20 punti, ma ottime anche le prove di Okeke (12 punti) e Williams (13 punti).

Oggi giorno di riposo per i ragazzi di coach Valentini, che da lunedì torneranno in palestra per preparare l’esordio in Supercoppa LNP previsto per sabato prossimo sul parquet del Biella Forum contro Biella.

Langhe Roero Basketball – Novipiù JB Monferrato 80-87 (16-21, 34-42, 59-65)

Novipiù JB Monferrato: Sarto 7, Speroni NE, Valentini F. 8, Valentini L. 10, Formenti 8, Sirchia 2, Williams 13, Lomele NE, Okeke 12, Martinoni 20, Stojanovic NE, Giovara NE, Leggio 7. All.: Andrea Valentini.