Morto motociclista in un tragico incidente stradale sulla provinciale per Acqui

Alessandria – Un motociclista è morto in un tragico incidente stradale questo pomeriggio sulla strada provinciale sp 30 Alessandria-Acqui Terme all’altezza di Gamalero. L’impatto mortale è avvenuto tra la moto della vittima e un’auto il cui passeggero è rimasto ferito e trasportato in codice giallo all’ospedale di Alessandria. Sul posto il 118, la Polizia Stradale, i Carabinieri e i Vigili del Fuoco. La Provinciale è stata chiusa al traffico in ambo le direzioni per consentire di effettuare i riscontri del caso. I veicoli in transito potevano proseguire attraversando il centro di Gamalero. La strada è stata riaperta dopo circa due ore dall’incidente.