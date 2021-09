A fuoco il tetto di un’abitazione a Voltaggio: sul posto quattro squadre dei Vigili del Fuoco

Voltaggio – È durato oltre tre ore, stamane, l’intervento dei Vigili del Fuoco di Alessandria, Novi Ligure e Busalla per domare l’incendio scoppiato sul tetto della cascina “Tana” situata in val Brigna, nel comune di Voltaggio.

Le fiamme hanno interessato ottanta metri quadrati della copertura della casa a due piani e per aver ragione del rogo si è reso necessario l’intervento di quattro squadre dei vigili del fuoco partite da Novi Ligure, Alessandria, Busalla e di quella dotata di autoscala.

Le fiamme si sono estese anche alle sterpaglie adiacenti all’abitazione ma sono state circoscritte in tempo dai pompieri.

L’alloggio più vicino al tetto, a causa delle fiamme, è stato dichiarato inagibile in attesa delle opportune verifiche statiche. Non ci sono stati feriti. Ancora da chiarire cosa abbia scatenato le fiamme.