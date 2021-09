Cercatore di funghi casalese trovato morto in Val d’Ayas dopo la caduta in un dirupo

Brusson – Dramma, ieri sera, in val d’Aosta, in val d’Ayas. Un cercatore di funghi di 66 anni, Angelo Tosi, di Casale Monferrato, è stato trovato privo di vita in un dirupo. L’uomo risultava disperso dal pomeriggio e l’allarme per mancato rientro era scattato intorno alle sei e mezza.

Il corpo è stato individuato e recuperato in frazione Graines di Brusson. Secondo quanto si è appreso la vittima è caduta per molti metri in un dirupo, procurandosi gravi ferite alla testa.

Alle ricerche hanno partecipato i Vigili del Fuoco, la Guardia di Finanza e il Soccorso alpino valdostano.