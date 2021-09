Grigi: prosegue la vendita libera degli abbonamenti

Alessandria – Sono ancora disponibili gli abbonamenti all’Alessandria per il campionato di Serie B 2021/22 in vendita libera. È possibile sottoscrivere gli abbonamenti online, sul sito www.vivaticket.com, e nei punti vendita VivaTicket. Le biglietterie di Via Bellini saranno aperte domani dalle 16:30 alle 19:30.

Per la sottoscrizione delle tessere stagionali è necessaria la Gray Member Card.