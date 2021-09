La JB Monferrato ha ingaggiato l’ala forte Xavier Hill Mais

Casale Monferrato – La JB Monferrato ha trovato il sostituto di JayVaughn Pinkston nel ruolo di ala forte in vista della prossima stagione in Serie A2. Si tratta di Xavier Hill Mais, classe 1996, nato in North Carolina e cresciuto cestisticamente nel liceo di Page (10.0 punti e 8.0 rimbalzi nel suo anno da senior), prima di trasferirsi all’ Università di Oakland, dove nel suo ultimo anno (stagione 2019-2020) ha segnato 16.9 punti e catturato 8.1 rimbalzi di media. Dopo non essere stato scelto al Draft NBA del 2020, Hill-Mais si trasferisce in Europa dove gioca con la maglia del Novosybirsk, in Superleague-1, in Russia. Nella sua prima stagione all’estero ha viaggiato a 15.2 punti di media con 6.4 rimbalzi e il 36% da tre punti.