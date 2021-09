Pallacanestro Serie D: iniziata la preparazione dei giocatori della Tecpool Cb Team di Casale

Casale Monferrato – È iniziata il 1° settembre, al Nuoto Club Montecarlo, la stagione della Cb Team di Casale, compagine di pallacanestro che anche quest’anno disputerà la Serie D.

I giocatori hanno iniziato a prepararsi atleticamente sotto gli occhi dei coach Salvaneschi e Marchino.

La Società resta in attesa di novità da parte del Comitato Regionale che dovrà decidere sulla composizione dei gironi dopo i dubbi sollevati alla presentazione delle 32 squadre iscritte divise in 2 gironi da 16 con forti rischi di appesantimento del calendario legati eventuali problemi legati al Covid.

La proposta delle società è invece di gestire il campionato in 2 fasi, con gironi da 8 e successive finali.