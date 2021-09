Alessandria – I Vigili del Fuoco di Alessandria e Tortona, insieme agli uomini del 118, sono intervenuti in serata a Spinetta Marengo, davanti al cimitero, a causa di un tamponamento, avvenuto intorno alle sette. Quattro le auto coinvolte, in direzione Alessandria. Dalle prime ricostruzioni è emerso che nessuna persona ha riportato ferite gravi. La circolazione ha subìto un rallentamento per permettere i soccorsi.