Al via da oggi la prevendita per Alessandria – Brescia

Alessandria – Si apre da oggi la prevendita per la gara Alessandria-Brescia in programma sabato alle 14 allo stadio “Moccagatta”.

I biglietti si possono acquistare online, sul sito www.vivaticket.com, e nei punti vendita autorizzati VivaTicket.

I punti vendita autorizzati di Alessandria e provincia sono:

– Tabaccheria – Bar Nervi – Piazzetta A. Bini, 5/B – Alessandria

– Tabaccheria Malagrino – Corso Carlo Marx, 44 – Alessandria

– Tabaccheria Rovereto – Spalto Rovereto, 25 – Alessandria

– S.O.M.S. Oviglio – Grigi Club “Gino Armano”, Via XX Settembre, 30 – Oviglio (AL) chiamare il numero 3474165122

– L’oblo’, Via Genova 128 – Spinetta Marengo Alessandria, 0131 619930

– Sassone Viaggi By Stat, via Saffi, 1 Casale Monferrato (AL), 0142 420025

– Travel – Via Torino, 30 Ovada (AL), 0143 81014

– Tabacchi e poi di Gasparini Gian Luca – Via San Paolo 32, 15076 Ovada (AL)

Prezzi (compresi diritti di prevendita)

Poltrone a bordo campo 55 euro (ridotto 45 euro)

Tribuna Centrale 50 euro (rid. 40 euro)

Tribuna Laterale 40 euro (rid. 32 euro)

Tribuna Laterale Scoperta 25 euro (rid. 20 euro)

Rettilineo 22 euro (rid. 17 euro)

Gradinata Nord 15 euro (rid. 12 euro)

Settore Ospiti Gradinata Sud 15 euro

Ridotti: donne e ragazzi dai 6 anni compiuti ai 12 anni non compiuti; i bambini fino a 6 anni non compiuti non pagano, ma devono essere accompagnati da una persona maggiorenne in possesso del biglietto.

L’Alessandria Calcio ricorda che, in base alle nuove disposizioni, per accedere all’impianto sarà obbligatorio esibire il Green Pass o l’esito negativo di un tampone rapido.