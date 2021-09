Il parroco si sente male e interrompe il matrimonio, poi muore all’ospedale

Vinchio – Nel momento più solenne della cerimonia il prete officiante s’è sentito male, ha abbassato la testa, e quando stava per stramazzare al suolo è stato soccorso dallo sposo e dal fotografo che l’hanno accompagnano alla sedia più vicina, quella sotto l’altare. Don Aldo Rosso, parroco di Vinchio, mentre celebrava il matrimonio tra Claudia e Giovanni, appena dopo il solenne scambio degli anelli s’è bloccato a causa d’un forte malore per quella che poi s’è saputo essere un’emorragia cerebrale, e la cerimonia, che sarebbe proseguita col Battesimo del bimbo della coppia, è stata interrotta. Tra i presenti in chiesa c’era un medico che ha prestato un primo immediato soccorso al sacerdote che è stato poi trasportato d’urgenza all’ospedale Massaia, ma l’emorragia era già troppo profonda per intervenire con un’operazione. Nonostante ciò la cerimonia doveva terminare e per questo s’è cercato un sostituto, don Ivano che stava celebrando messa in un comune vicino, a Vallumida di Montegrosso. Tutto ciò mentre don Aldo moriva in un letto d’ospedale.