L’ex ct della Nazionale di pallavolo Mauro Berruto a Casale con lo spettacolo “Capolavori”

Casale Monferrato – Nell’ambito della stagione estiva del Teatro Municipale al Chiostro Santa Croce-Langosco, ultima serata, a Casale sarà presente Mauro Berruto con lo spettacolo “Capolavori”, per la regia di Roberto Tarasco.

Mauro Berruto, già allenatore della nazionale italiana di pallavolo (sette medaglie fra le quali quella di bronzo ai Giochi Olimpici di Londra del 2012), dal gennaio 2016 è l’Amministratore Delegato della Scuola Holden – Storytelling & Performing Arts, fondata dallo scrittore Alessandro Baricco.

Nel suo spettacolo “Capolavori” condurrà gli spettatori in un’indagine appassionata che farà scoprire come il gesto dell’allenare non sia esclusivo di chi entra in uno spogliatoio, ma pratica quotidiana per mettere insieme persone, trasformarle in squadre e orientarle verso l’obiettivo.

Diego Armando Maradona palleggerà con Michelangelo, Jury Chechi sfiderà Yves Klein, Muhammad Ali e Kostantinos Kavafis comporranno poesie, perché atleti, artisti e poeti fanno parte della stessa squadra: uno spazio in cui ogni individuo può esprimere il proprio talento e costruire il proprio personale Capolavoro.