Rimpasto di Giunta: molte ipotesi nessuna certezza

Alessandria – “A volte ritornano” era un romanzo del re dell’horror Stephen King. Ma, nel caso di Alessandria, l’espressione “A volte ritornano” potrebbe calzare a pennello in riferimento al ritorno di alcuni nomi di Forza Italia a Palazzo Rosso. Vecchie conoscenze, insomma.

Il toto nomi per un posto da assessore vedrebbe, stando alle ultime indiscrezioni, Franco Trussi, Teresa Curino, Manuela Ulandi, Antonello Paolo Zaccone o Giuseppe Giordano.

Tutti nomi che facevano parte dell’esecutivo di Piercarlo Fabbio, vero e proprio regista del fuggi fuggi in Forza Italia dopo che il coordinatore regionale, Paolo Zangrillo, lo ha sollevato dall’incarico di commissario cittadino.

Ma che sarà davvero a uscire e chi a entrare tra i forzisti azzurri?

Il primo indiziato che potrebbe salutare tutti pare essere Paolo Borasio, assessore che si occupa, fra le altre cose, di Ambiente. Poi, a ruota, uno tra Davide Buzzi Langhi, scelto da Zangrillo al posto di Fabbio, e Monica Formaiano. E se nessuno dei sei usciti (fuoriusciti è una sciocchezza perché uscire presuppone l’andar fuori) da Forza Italia vorrà fare l’assessore è chiaro che si dovrà scegliere, giocoforza, in mezzo alla vecchia giunta targata Fabbio.

Su tutti Trussi e la Curino ma potrebbero esserci anche Zaccone, capo di gabinetto di Cuttica, e Giuseppe Giordano, passato però di recente a Fratelli d’Italia dove però, nell’esecutivo, vi è già Cherima Fteita.

Ultimi due nomi sono quelli di Manuela Ulandi, in Confesercenti, e Paolo Bonadeo, ex vicesindaco di Alessandria durante il mandato Fabbio e al momento fuori dalla politica.

Questo, al momento, lo scenario che si profila tenendo anche presente che per la Giunta bisogna tener conto delle quote rosa e nella partita dei rimpasti potrebbero essere coinvolte anche le aziende partecipate.