Supercoppa: Bertram Derthona espugna Trieste, mercoledì sfida casalinga contro Dolomiti Energia Trentino

Trieste – Debutto con vittoria per la Bertram Derthona nella Discovery + Supercoppa 2021 presented by Unipolsai.

Priva di Sanders e Cannon, la squadra allenata da coach Ramondino gioca un primo tempo di alto livello, fatto di buone collaborazioni offensive e difensive, e costruisce un margine di vantaggio significativo. Nella ripresa arriva la reazione di Trieste, contenuta dai bianconeri che allungano nuovamente nel finale. Cinque i giocatori della Bertram in doppia cifra: Daum (23 p), Mascolo e Wright (16 p a testa), Filloy (13 p) e Severini (10 p).

La cronaca del match.

Coach Ramondino conferma lo starting five del precampionato anche nella prima uscita ufficiale della stagione: dopo i primi minuti di gara favorevoli a Trieste, i Leoni – guidati da Daum (14 p nella frazione) – operano il sorpasso e allungano fino al 13-21 del primo quarto, chiuso dalla tripla di Mascolo. Nel secondo periodo la Bertram alza il livello della propria difesa e continua a trovare soluzioni di alto livello al tiro (9/18 da tre punti) dilatando progressivamente il proprio margine fino al +22 (29-51) dell’intervallo.

Al rientro dagli spogliatoi i padroni di casa producono il massimo sforzo per rientrare in gara, ma il Derthona realizza canestri importanti che tengono a distanza gli avversari (56-69 al 30’). Nell’ultimo quarto Trieste, grazie all’aggressività difensiva, rientra fino a due possessi di divario (71-77 al 37’), prima del nuovo, lucido e decisivo, allungo della Bertram, che ritrova la via del canestro con continuità e trionfa 73-89. Il prossimo appuntamento di Supercoppa sarà fra 48 ore, mercoledì 8 settembre alle 21, al PalaFerraris contro la Dolomiti Energia Trentino.

Allianz Pallacanestro Trieste-Bertram Derthona 73-89

(13-21, 29-51, 56-69)

Tabellini:

Trieste: Banks 5, Sanders 8, Fernandez 8, Konate 15, Longo ne, Deangeli, Mian 10, Delia 9, Fantoma ne, Cavaliero 5, Gražulis 10, Lever 3. All. Ciani.

Derthona: Wright 16, Rota ne, Tavernelli 2, Filloy 13, Mascolo 16, Cattapan, Severini 10, Mobio ne, Daum 23, Cain 4, Macura 5. All. Ramondino.