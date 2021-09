Lite per un pozzetto: uomo sale sul tetto di casa per protesta ma scende dopo l’inizio delle verifiche

Villa del Foro – Singolare protesta, stamane verso le nove, a Villa del Foro da parte di un cittadino che è salito sul tetto della propria abitazione e lì è rimasto finché non è riuscito a parlare con un funzionario del Comune di Alessandria. La protesta ha subito mobilitato Polizia, Vigili del Fuoco e Polizia Municipale, che si sono radunati sotto l’abitazione dell’uomo che è sceso solo all’arrivo dei tecnici comunali di Alessandria.

Sembra che alla base del gesto del cittadino, Giuseppe Della Monica, un ex sovrintendente di Polizia, ci sia la mancata verifica della regolarità di un pozzetto per cui sarebbe poi iniziata una lite coi vicini di casa.

L’arrivo, intorno alle undici e mezza, dei tecnici del Comune di Alessandria e l’avvio delle verifiche sul pozzetto hanno convinto, alla fine, Della Monica a scendere.