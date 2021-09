Sale la febbre per Alessandria – Brescia: “Moccagatta” verso il tutto esaurito

Alessandria – La passione per l’Alessandria Calcio da parte dei propri tifosi si fa sentire, soprattutto dopo il ritorno in Serie B della compagine grigia dopo quasi mezzo secolo. Al “Moccagatta” si prevede il tutto esaurito per la sfida di sabato 11 settembre, alle 14, contro il Brescia. Nonostante la capienza dell’impianto alessandrino sia dimezzata a causa delle vigenti disposizioni, per la gara con la squadra allenata da Filippo Inzaghi, già al secondo giorno di prevendita sono stati venduti tutti i biglietti per la Gradinata Nord, per tutti i settori di Tribuna, eccezion fatta per la Tribuna Laterale Scoperta, e per le Poltrone Bordo Campo.

Al momento restano poco più di 350 tagliandi a disposizione per i tifosi grigi che vorranno assistere all’incontro e circa 150 per gli ospiti.

Come da protocollo, per accedere allo stadio e assistere alle partite casalinghe dei ragazzi di Moreno Longo, si dovrà esibire il Green Pass. A ricordarlo anche la società attraverso una nota in cui invita i propri supporters a portare tutta la documentazione utile del caso.