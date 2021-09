Supercoppa: Bertram Derthona al Palaferraris riceve la visita di Dolomiti Energia Trento

Tortona – Dopo la convincente prova di Trieste, dove ha debuttato nella Discovery + Supercoppa 2021 con una vittoria, questa sera Bertram Derthona debutta al PalaFerraris di Casale Monferrato contro la Dolomiti Energia Trento nella seconda gara della manifestazione.

Coach Marco Ramondino dovrebbe avere a disposizione gli stessi uomini dell’Allianz Dome. Sanders è arrivato a Tortona e sta svolgendo le visite mediche mentre Jalen Cannon sta lavorando col preparatore per ricondizionarsi. Entrambi potrebbero tornare a disposizione per la sfida di ritorno in programma domenica con Trieste.