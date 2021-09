Da Elisa Cipriani: ritorna a Camagna Monferrato il “Camagna Classic Festival – Sut la Cupola”

Musica, Danza e Recitazione, impreziosiranno la maestosa cupola dell’architetto Crescentino Caselli, allievo del celebre Alessandro Antonelli

Due gli appuntamenti: venerdì 10 settembre alle ore 21.00 “La dolcezza ancor dentro mi suona”, spettacolo di danza, musica e poesia dedicato a Dante Alighieri per omaggiare i settecento anni dalla morte del Sommo Poeta. Ideato, coreografato ed interpretato da Elisa Cipriani e Luca Condello, ballerini solisti e coreografi della Fondazione Arena di Verona, vedrà in scena anche il noto compositore e concertista veronese Giannantonio Mutto al pianoforte e l’italo argentino Leonardo Sapere, primo violoncello dei Virtuosi Italiani. Voce narrante l’attore veronese Massimo Totola.

Domenica 12 settembre, ore 21.00, sarà la volta del violinista Danilo Artale in arte Virtuoso Artale. Trapanese di origine, laureato con il massimo dei voti presso il Conservatorio Scontrino di Trapani, si perfeziona all’università Mozarteum di Salisburgo. Ha collaborato con grandi compositori come Ennio Morricone, Nicola Piovani, Franco Piersanti. Oltre al suo percorso classico, intraprende la carriera di performer partecipando ad eventi di altissimo livello. Polistrumentista e compositore, a Camagna Monferrato accompagnerà il pubblico sulle note del suo violino attraverso un viaggio musicale che riassume tutta la sua carriera artistica.

Elisa Cipriani, camagnese di origine, che sin dallo scorso anno ha accolto con gioia la proposta di valorizzare con le arti il suggestivo Borgo della sua infanzia, non può che ringraziare il Sindaco, Claudio Scagliotti, l’amministrazione comunale, l’associazione Paesaggi Arte Cultura, la Pro Loco e la Parrocchia di Sant’Eusebio per la grande disponibilità accordata nel portare avanti un progetto di alto valore artistico.

Gli spettacoli sono ad ingresso libero su prenotazione fino ad esaurimento posti. Nel rispetto delle normative Covid potranno accedere alla Chiesa Parrocchiale solo chi sarà munito di Green Pass o di tampone negativo effettuato 48 ore prima dell’evento.

Per info e prenotazioni contattare il numero 333 6207686.