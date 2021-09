Il canile di Ovada ha un nuovo gestore

Ovada – Nuovo gestore per il canile di Ovada. Dopo 32 anni in mano ai volontari Enpa, la struttura di regione Campone d’ora in poi sarà guidata dall’associazione U.N.A. Uomo Natura Animali che già si occupa del canile municipale di Genova.

Palazzo Delfino, sede del Comune di Ovada, dopo la gara ha firmato il documento che certifica l’affidamento ai nuovi gestori, scattato formalmente il 1° settembre: resteranno al loro posto per quattro anni, fino al 31 maggio 2025.

Nello specifico, U.N.A. si è aggiudicata il servizio per importo quadriennale di 170.000 euro circa, rispetto alla stima fatta dal Comune in fase iniziale di gara di 240.000, e ha superato la proposta dell’associazione ovadese Gugio Il Rifugio.

Non ha partecipato l’Enpa, in rotta col Comune dopo gli screzi del 2020 legati a carenze di gestione sulla cui responsabilità si era scatenato un rimpallo fra le parti.

La struttura ospita una trentina di cani e le fanno capo, in tutto, 13 Comuni. U.N.A si occuperà del canile ma anche di cattura dei randagi, degli affidamenti e del soccorso agli animali feriti.