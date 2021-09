L’11 novembre dopo 70 anni il Teatro Marenco alzerà nuovamente il sipario

Novi Ligure – Con l’evento musicale “Benvenuti a teatro”, in programma a Novi l’11 novembre nel cartellone del Festival Lavagnino, si alzerà finalmente il sipario, a 70 anni dall’ultima rappresentazione, sul Teatro Marenco, gioiello architettonico ottocentesco di Novi Ligure.

Ad esibirsi sarà l’Orchestra Classica di Alessandria, che proporrà brani di Marenco, Rustichelli, Lavagnino, Bacalov e Morricone. Ospite d’eccezione l’attore Claudio Bisio, novese di nascita, e che riceverà il Lavagnino Attore Award 2021.

Bisio era stato uno dei volti della campagna “Adottiamo il Marenco”, una raccolta fondi lanciata nel 2017 attraverso la quale tanti cittadini hanno risposto adottando simbolicamente una poltrona o un palco presenti nell’edificio.

A causa di interventi urgenti che si sono resi necessari in corso d’opera, tra cui la messa in sicurezza di palazzo De Giorgi, che non rientravano nell’appalto dei lavori, l’inaugurazione, prevista inizialmente ad ottobre, è stata spostata di circa un mese perché ad inizio ottobre molti invitati erano già impegnati, anche a causa della concomitanza elettorale in tanti comuni.

A distanza di oltre 70 anni dall’ultima performance teatrale, la struttura è così pronta a riaprire con una capienza di circa 500 posti a sedere, numero da valutare inizialmente in base all’andamento della pandemia, e un palco ristrutturato in modo da ospitare una gamma molto ampia di spettacoli, compresi quelli orchestrali, con la fossa allestita apposta per i musicisti.