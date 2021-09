Roberto Mancini resta bloccato in autostrada e si sfoga su Instagram: “Vergognatevi”

Alessandria – I cronici problemi dei collegamenti autostradali tra Piemonte e Liguria questa volta sono stati portati all’attenzione di tutta Italia da un testimonial d’eccezione, ossia Roberto Mancini, allenatore della Nazionale di calcio.

Al rientro dalla gara tra l’Italia e la Lituania, vinta ieri sera per 5-0, l’ex giocatore di Sampdoria e Lazio è infatti incappato in uno stop imprevisto. Lungo la A7 sullo svincolo A26, in provincia di Alessandria, ha trovato l’autostrada chiusa e nessun cartello che segnalasse il provvedimento.

Molto arrabbiato, Mancini ha deciso di raccontare la disavventura su Instagram dove ha scritto: “Queste sono le autostrade italiane. Arrivi a mezzanotte dalla A7 e allo svincolo per l’A26 e trovi l’autostrada chiusa senza un cartello che segnala la chiusura. Vergognatevi…. ma in tanti dovete vergognarvi. Vergogna”.

Da parte sua Autostrade per l’Italia ha risposto: ”Cercheremo di migliorare ancora di più l’informazione di servizio”.