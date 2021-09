Ruba una borsa e nel fuggire urta con l’auto la vittima della rapina

Casale Monferrato – Con l’accusa di rapina impropria, sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro e violazione di sigilli, una quarantenne, già nota per altri reati, è stata denunciata dai Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile di Casale. La donna, secondo le ricostruzioni dei militari, a fine agosto aveva rubato una borsa da un’auto parcheggiata in viale Morozzo San Michele a Casale e poi, cercando di fuggire, aveva urtato con il proprio veicolo la vittima, accorsa per riappropriarsi dei propri effetti.

Oltre al furto la donna dovrà rispondere dell’uso dell’auto a lei affidata dopo un sequestro.